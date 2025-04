Rischio nascosto nei vestiti nuovi: l’allerta del medico su Instagram

Mentre la cultura del consumo rapido domina il settore dell’abbigliamento, un’importante avvertenza solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei capi appena acquistati. I vestiti nuovi, spesso indossati senza essere lavati, possono nascondere pericoli inaspettati per la salute. Questo è il monito lanciato dal dottor Manuel Viso, un medico specializzato in pronto soccorso ed ematologia, che ha usato il suo profilo Instagram per sensibilizzare il pubblico su un aspetto del consumo di moda spesso trascurato.

L’importanza di lavare i vestiti nuovi prima dell’uso

Il dottor Viso mette in luce una questione poco considerata dai consumatori: i vestiti nuovi sono un vero e proprio serbatoio di batteri e sostanze chimiche. Nel suo video informativo, il medico sottolinea come, durante la produzione e la distribuzione, i capi di abbigliamento vengano manipolati e provati da molteplici persone, accumulando germi e impurità lungo il percorso. Questo circuito inizia dalla fabbrica, passa per i magazzini di stoccaggio e arriva nei negozi al dettaglio, dove i capi vengono continuamente esposti a nuovi contaminanti.

Inoltre, Viso fa notare che, anche quando si opta per abiti di seconda mano, frequentemente visitati soprattutto da giovani attratti dalla moda vintage e dalla sostenibilità ambientale, il rischio di esposizione a germi e virus persiste. Per tali motivi, il medico raccomanda vivamente di lavare i vestiti a una temperatura di almeno 60 gradi prima di indossarli per la prima volta, assicurando che questa pratica possa efficacemente eliminare la maggior parte dei patogeni presenti.

Linee guida per un corretto lavaggio dei vestiti

Il dottor Manuel Viso non si limita a evidenziare il problema, ma offre anche soluzioni pratiche per gestire i rischi associati ai capi di abbigliamento nuovi. Tra le sue raccomandazioni vi sono la lettura attenta delle etichette, che offrono indicazioni cruciali sulle modalità di lavaggio più sicure e efficaci per ogni tipo di tessuto. Inoltre, sottolinea l’importanza di seguire le istruzioni specifiche per la temperatura di lavaggio, che spesso varia in base al materiale e al colore del capo.

Un altro consiglio rilevante dato dal medico è quello relativo alla corretta modalità di inserimento dei vestiti in lavatrice. Questo può sembrare un dettaglio minore, ma una corretta disposizione dei capi all’interno della macchina garantisce una pulizia più uniforme e profonda, contribuendo ulteriormente a ridurre il rischio di esposizione a sostanze nocive rimaste sui tessuti a seguito del processo di produzione e vendita.

Il messaggio del dottor Viso apre una finestra su una pratica quotidiana spesso sottovalutata, evidenziando come la prevenzione attraverso gesti semplici come il lavaggio non sia solo una questione di cura personale, ma una vera e propria necessità per la tutela della salute pubblica.