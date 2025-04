“Ritorno a Las Sabinas”: la famiglia, i segreti e il ritrovamento di se stessi nella nuova fiction spagnola su Rai1.

Nel vasto panorama delle produzioni televisive internazionali, “Ritorno a Las Sabinas” emerge come una fresca novità. Questa fiction spagnola arriva in Italia su Rai1, tuffandoci in un intrigante racconto familiare ricco di misteri, tensioni e forti emozioni. La vivida narrazione ruota attorno a due sorelle spezzate dal dolore, costrette a riunirsi per affrontare fantasmi passati e salvare l’heritage di famiglia.

La nascita di “Ritorno a Las Sabinas” e il debutto televisivo

Nata come produzione Disney+, “Ritorno a Las Sabinas” ha debuttato in Spagna nell’autunno 2024. La serie si compone di ben 70 episodi di circa 40 minuti ciascuno. Il regista è Jordi Frades, noto in televisione e nel cinema per vari progetti. Ogni episodio è caratterizzato da una trama densa per mantenere il pubblico sulle spine e sviluppare con attenzione i personaggi.

Il palcoscenico delle vicende è Manterana, località immaginaria spagnola, dove le tensioni familiari e i misteri si intrecciano. Un mix di elementi drammatici e sentimentalità, dove i legami di sangue e il potere del passato tornano a galla con forza. Tra il cast, un volto noto in Italia è quello di Celia Freijeiro, nel ruolo di Gracia.

Il racconto intenso e profondo di “Ritorno a Las Sabinas”

Al centro della trama ci sono Gracia e Paloma Molina, sorelle che avevano rotto ogni legame dopo un tragico accidente che ha strappato via la loro madre, Laura. Il ritorno alla casa natale, spinte dalla salute precaria del padre Emilio e la necessità di salvare la tenuta di famiglia Las Sabinas, risveglia vecchi ricordi e cicatrici non del tutto rimarginate.

Il paesaggio che le circonda diventa riflesso di questa lotta tra passato e presente, tra intimità perdute e segreti che rischiano di sconvolgere tutto. L’antico amore di Gracia, Miguel, ora sposato con Esther, tesse ulteriori sottotrame, tra passioni mascherate e tensioni irrisolte.

Il cast eccezionale: tra volti noti e nuove scoperte

Nel cast di “Ritorno a Las Sabinas” risalta la figura di Celia Freijeiro, interprete di Gracia. L’attrice vanta una solida carriera televisiva con apparizioni anche in Italia. Accanto a lei, Olivia Molina nel ruolo di Paloma, e la celebre Ángela Molina, vera madre di Olivia, nel ruolo della scomparsa Laura Molina.

Miguel è interpretato da Andrés Velencoso, mentre altri nomi del cast includono Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal, Nancho Novo, Marta Calvó e Julia Carnero. La realtà della relazione madre-figlia tra Ángela e Olivia Molina aggiunge autenticità alla loro interpretazione nella serie.

“Ritorno a Las Sabinas” su Rai 1 e la piattaforma RaiPlay

Il debutto italiano di “Ritorno a Las Sabinas” è previsto su Rai1 subito dopo la chiusura della nona stagione de “Il paradiso delle signore“, dall’5 maggio 2025 nella fascia pomeridiana, intorno alle 16:00.

Per coloro che non riusciranno a seguire la programmazione in diretta, gli episodi saranno disponibili su RaiPlay, offrendo la possibilità di vedere in streaming la serie quando e dove si preferisce. Questa scelta conferma l’intento di Rai1 di raggiungere un’ampia gamma di pubblico, proponendo una serie lunga e avvincente, come “Ritorno a Las Sabinas”.