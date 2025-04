Ruzzo Reti annuncia l’assunzione di 25 nuovi collaboratori a partire dal maggio 2025

Il primo maggio 2025 segna una svolta significativa per Ruzzo Reti, azienda leader nel settore della gestione delle risorse idriche. Dopo un periodo prolungato senza nuove assunzioni a tempo indeterminato, l’azienda ha finalmente approvato l’inserimento di 25 nuovi lavoratori. Questo rafforzamento del team è essenziale per affrontare le future sfide del settore e migliorare la gestione dei servizi idrici nel territorio di Teramo.

Il processo di selezione e le strategie di inserimento

L’azienda ha seguito un rigido processo di selezione basato sul Piano dei fabbisogni, coordinato in stretta collaborazione con l’Ente Regionale del Servizio Idrico . La selezione ha rispettato criteri accurati, privilegiando candidati con solide competenze tecniche e una comprovata esperienza sul campo. Questo approccio mira a garantire che il nuovo personale possa integrarsi efficacemente e contribuire allo sviluppo e alla manutenzione delle infrastrutture idriche locali.

Per mantenerne l’efficacia, la graduatoria finale sarà valida per due anni. Durante questo periodo, Ruzzo Reti potrà attingere da questo elenco di candidati qualificati per eventuali future esigenze, senza necessità di avviare nuovi processi di selezione. Questo sistema non solo garantisce stabilità lavorativa ai nuovi impiegati ma assicura anche continuità operativa all’azienda nelle sue attività quotidiane.

Il rafforzamento delle capacità operativa e tecnica

Le nuove assunzioni includono diverse figure professionali, essenziali alla gestione e al mantenimento dell’efficienza degli impianti. Tra queste, 4 operai specializzati nella manutenzione degli impianti di depurazione e altrettanti nell’operatività degli impianti di potabilizzazione. Questi tecnici avranno il compito di monitorare la qualità dell’acqua, assicurando la sua potabilità e conformità agli standard previsti.

Inoltre, 12 operai saranno dedicati alla manutenzione delle reti di fognatura e acquedotto, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema idrico. Altri 4 addetti saranno responsabili delle operazioni dirette con la clientela e della risposta alle loro esigenze, mentre 3 si occuperanno della gestione amministrativa e delle richieste clienti.

L’importanza delle nuove assunzioni per il territorio teramano

Queste assunzioni non solo migliorano il livello di servizio ma hanno anche un impatto significativo sull’economia locale. Oltre a creare opportunità di lavoro stabili, queste posizioni permettono a Ruzzo Reti di continuare a gestire in modo efficace e responsabile il patrimonio idrico, essenziale per la comunità di Teramo.

Il forte legame tra le assunzioni e il benessere della comunità viene ulteriormente rafforzato dalla recente operazione di risanamento finanziario di Ruzzo Reti. Mantenere in efficienza le risorse idriche è prioritario, specialmente per rispondere alle crescenti aspettative legate alla tutela ambientale e alla qualità dell’acqua. Questo nuovo nucleo di lavoratori offre una base solida per il futuro sviluppo e il miglioramento continuo dei servizi offerti dall’azienda.