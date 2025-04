Saclà si espande a livello internazionale partecipando alla fiera Tuttofood di Milano

Nel suo sforzo di conquistare i mercati internazionali, Saclà, la rinomata azienda italiana di condimenti alimentari, si è presentata alla Tuttofood, importante fiera del settore agroalimentare che si svolge a Milano dal 5 all’8 maggio. Con l’obiettivo di soddisfare i gusti e le abitudini alimentari contemporanee, l’azienda ha presentato un’ampia gamma di prodotti destinati non solo al mercato italiano, ma anche a quello internazionale.

Introduzione della nuova gamma di olive snack Saclà

Distinguendosi come un innovatore nel settore alimentare, Saclà ha approfittato dell’occasione per presentare la sua nuovissima linea di “olive snack“. Ideale per i consumatori che sono sempre in movimento, la linea offre olive kalamata snocciolate, olive verdi snocciolate e olive snocciolate con peperoncino, tutte confezionate in contenitori monouso pratici da portare con sé. Questi snack sono una proposta gourmet per coloro che cercano un’interruzione veloce dalla loro giornata senza rinunciare alla qualità e al gusto.

La scelta dei prodotti: qualità e facilità di consumo

Facilità di consumo e attenzione alla qualità degli ingredienti sono le parole chiave di questa nuova gamma di prodotti Saclà. L’azienda è totalmente devota ai suoi consumatori, cercando di capire le loro esigenze in un mondo in continuo cambiamento e dinamico, e li rispecchia nei suoi prodotti.

Pestos innovativi per il mercato internazionale

Oltre alla nuova gamma di olive snack, Saclà ha portato a Tuttofood due varianti inedite di pesto, mirando a espandere la sua presenza nei mercati esteri. Pesto basilico e pistacchio, e pesto al limone sono stati introdotti, riflettendo la capacità di Saclà di adattare la prelibatezza della cucina italiana ai gusti di diverse aree geografiche.

Innovazione e tradizione: la combinazione perfetta in Saclà

Presentando i suoi nuovi prodotti a Tuttofood, Saclà garantisce il suo impegno a mantenere le sue radici italiane, pur offrendo una varietà di prodotti creativi ed esclusivi. L’azienda è stata in grado di conservare la qualità e l’identità dei suoi prodotti, incorporando allo stesso tempo elementi innovativi che attirano i mercati esteri.

Tuttofood 2025: un palcoscenico per le novità Saclà

La partecipazione a Tuttofood è stata un’occasione preziosa per Saclà per presentare le ultime novità e interagire con i professionisti del settore agroalimentare. La fiera ha dato a Saclà l’opportunità di mettere in evidenza la sua novità – la gamma olive snack, che è riuscita a sorprendere grazie al suo gusto unico, alla sua praticità e versatilità.

Consolidamento e crescita nel panorama internazionale

Oltre all’innovazione nel mercato italiano, Saclà ha dimostrato una significativa crescita con il lancio dei nuovi pesti nel mercato estero, consolidando così la sua posizione in paesi dove il gusto italiano è apprezzato e influente. I nuovi prodotti, che sono una perfetta combinazione di qualità, attenzione al consumatore e comprensione delle differenze culturali, sottolineano l’impegno dell’azienda a portare avanti queste caratteristiche fondamentali.