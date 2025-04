San Severino Marche: pasquetta all’insegna di musica e divertimento al giardino storico

Il giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti” di San Severino Marche si trasforma in un vibrante luogo di festa e aggregazione per “La Pasquetta dei Fetenti”. L’evento, promosso dal Comune e organizzato dal lounge bar Gartén in collaborazione con il Backyard di Tolentino e Banzai Experience, propone una giornata di musica, buon cibo e spensieratezza, dedicata principalmente ai giovani e a chiunque desideri un momento di evasione.

il giardino “Giuseppe Coletti” si prepara: emozioni e divertimento

Il 21 aprile, giorno di Pasquetta, il giardino “Giuseppe Coletti” diventa nuovamente il palcoscenico di un evento che promette di richiamare una grande partecipazione. Sin dalle ore 13 e fino a tarda sera, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare cibo delizioso e coinvolgersi in attività ricche di svago. Il Gartén, noto lounge bar locale, propone menù fissi creati per l’occasione, prenotabili per pranzo e cena, e la possibilità di optare per un pratico menù pic-nic da gustare all’interno del suggestivo giardino.

La giornata sarà animata da una serie di attività che garantiranno il massimo divertimento. Tra queste spiccano i partite di beer pong e ping beer pong, che porteranno un’atmosfera di sana competizione e allegria tra le persone presenti. Non mancheranno i food truck, che offriranno una varietà di prelibatezze per tutti i gusti, e la possibilità di provare il vodkast, un’esperienza alcolica che promette di sorprendere i palati più avventurosi.

una colonna sonora energica per una giornata indimenticabile

Al cuore dell’evento ci sarà naturalmente la musica, elemento fondamentale per creare l’atmosfera giusta e scandire i momenti più belli della giornata. L’intrattenimento musicale sarà affidato a un gruppo di dj di talento che sapranno come mantenere alto il ritmo. Tra essi, Luca Eboli e Bmas360° porteranno i loro set coinvolgenti, mentre La Creme & Pablo sapranno sorprendere con i loro mix. A completare la line-up musicale arriverà il guest dj Elion, che con la sua selezione musicale saprà coinvolgere il pubblico e tenerlo sulle piste da ballo per tutta la sera.

La musica sarà supportata e trasmessa da Radio Fermo1, che si propone come radio partner dell’evento, garantendo che l’energia e le emozioni della giornata possano essere avvertite anche da chi non potrà partecipare di persona.

comodità e servizi aggiuntivi per una festa accessibile a tutti

Per permettere a chiunque desideri partecipare di raggiungere l’evento con facilità, è stato predisposto un servizio bus navetta, disponibile su prenotazione, che collegherà Tolentino a San Severino Marche. Questo servizio rappresenta un’opportunità ideale per incentivare la partecipazione da parte di un pubblico più ampio e per offrire un trasporto sicuro e senza preoccupazioni.

Grazie a una pianificazione attenta e all’impegno degli organizzatori, “La Pasquetta dei Fetenti” promette di essere un appuntamento imperdibile, non solo per i residenti di San Severino Marche ma anche per coloro che intendono vivere una giornata all’insegna del divertimento, della musica e della socialità. Un evento che si preannuncia come uno dei momenti più vivaci della primavera locale, in grado di unire la tradizione delle festività con la vivacità della cultura giovanile contemporanea.