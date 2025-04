Scimpanzé e alcol: le origini sociali ed evolutive del consumo di alcol tra i primati

Da sempre il comportamento animale suscita curiosità e, talvolta, apre nuovi orizzonti di indagine per gli scienziati. Un recente studio nel parco nazionale Cantanhez, in Guinea-Bissau, ha focalizzato l’attenzione su un gruppo di scimpanzé e il loro consumo di frutta fermentata, un comportamento tra le specie primati antropomorfi che potrebbe illuminare alcuni aspetti delle nostre pratiche sociali legate all’assunzione di alcol.

La scoperta: scimpanzé che condividono frutta fermentata alcolica

Gli studiosi dell’Università di Exeter hanno installato una serie di telecamere a rilevamento di movimento nel parco Cantanhez per monitorare da vicino le attività dei primati. Le telecamere hanno ripreso, in diversi momenti, scene in cui gli scimpanzé raccoglievano e condividevano un frutto particolare, il pane africano, noto per la sua propensione a fermentare naturalmente. Da esami effettuati sui campioni di frutta raccolti, si è riscontrata la presenza di etanolo, sebbene in quantità non paragonabili a quelle delle bevande alcoliche normalmente consumate dagli esseri umani. Tuttavia, gli scienziati ritengono che anche piccole quantità di alcol potrebbero avere un significato importante, considerando che la dieta degli scimpanzé è in media composta dal 60-85% da frutta.

Considerazioni sul consumo di alcol e sulla dieta degli scimpanzé

Gli scienziati ritengono che l’etanolo, derivato dalla frutta fermentata, potrebbe rappresentare una componente corrente nella dieta di questi primati. Ciononostante, non sembra che l’assunzione di alcol conduca gli scimpanzé in stati di intossicazione evidente. Il gesto di condividere la frutta fermentata alcolica resta un evento non comune, suggerendo che possa rappresentare un comportamento di cameratismo tra gli esemplari di scimpanzé.

Alcol, società e connessioni evolutive

Nel tentativo di fare luce sull’assunzione di alcol da parte degli scimpanzé, gli studiosi ipotizzano che l’usanza di consumare alcol non sia una novità esclusiva dell’uomo, ma potrebbe affondare le sue radici nelle abitudini dei nostri antenati comuni con gli scimpanzé. Nel caso dell’uomo, sappiamo che l’assunzione di alcol può stimolare la produzione di dopamina ed endorfine, sostenendo un senso di piacere e rilassamento. L’assunzione condivisa di alcol può contribuire anche a consolidare i legami sociali, da semplici brindisi a fastosi banchetti.

Ricerca futura: tra benefici e comportamenti sociali

Il punto cardine emerso dallo studio riguarda l’effetto della frutta fermentata sugli scimpanzé: si pone infatti la domanda se questi animali possano ottenere dal consumo di frutta alcolica benefici simili a quelli che l’uomo sperimenta dal consumo di alcol. È possibile che la condivisione del cibo fermentato non sia casuale, ma rivesta invece un ruolo significativo nella società degli scimpanzé.

La tolleranza degli scimpanzé all’alcol e possibili implicazioni evolutive

Il metabolismo dell’alcol tra gli scimpanzé non è ancora stato completamente explorato. Tuttavia, ricerche recenti hanno identificato un adattamento genetico in primati africani che ha migliorato la capacità di metabolizzare l’etanolo. Questa scoperta fa pensare che il consumo di frutta fermentata potrebbe aver tracciato un’era nuova nell’evoluzione dei primati.

Le origini dei rituali sociali legati all’assunzione di alcol

L’osservazione degli scimpanzé che consumano frutta alcolica ha stimolato nuove riflessioni sull’evoluzione delle tradizioni umane riguardo al consumo di alcol. Forse, questo comportamento potrebbe rappresentare le radici di pratiche sociali che ancora oggi rafforzano i legami tra gli esseri umani. Questa scoperta incoraggia studi futuri ad affrontare l’argomento sotto un’altra ottica, analizzando la diffusione del consumo di cibi fermentati nell’ambito dei primati.