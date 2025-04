Scoperta delle tradizioni teramane attraverso un’escursione nella riserva del Borsacchio

L’angolo più incantevole di Roseto degli Abruzzi, la riserva del Borsacchio, sarà il palcoscenico di un viaggio alla scoperta delle erbe spontanee tipiche della tradizione teramana. Nonostante il tentativo della regione Abruzzo negli ultimi due anni di rimuoverne la protezione, il tentativo di valorizzare questa area continua.

L’escursione: una camminata tra natura e storia pura

Il prossimo sabato, la riserva del Borsacchio ospiterà un’escursione di 4 chilometri durante la quale vieni invitato a scoprire le varie erbe spontanee della zona teramana guidati da Nicola Olivieri, un esperto della fauna locale. Durante il tragitto, Olivieri cercherà di farvi apprezzare le proprietà uniche delle piante teramane e il suo legame con la tradizione, arricchita da un viaggio indietro nel tempo alla tradizione delle feste stagionali e all’avido interesse per la Zuppa di Virtù. Munitevi di scarpe comode e acqua per godervi al massimo questa esperienza unica.

Riserva del Borsacchio: simbolo di resistenza e valorizzazione ambientale

Nonostante la regione abbia cercato di togliere la protezione alla riserva del Borsacchio, la comunità locale si è unita per lottare e salvare questo gioiello dell’Abruzzo. La fondazione Tercas e i cittadini locali ne sono un esempio tangibile. La pressione è stata tale da ottenere il patrocinio della regione Abruzzo, della provincia di Teramo e del comune di Roseto degli Abruzzi, che hanno riconosciuto il valore ambientale e storico di questa area. Questa iniziativa è molto più di una semplice passeggiata; è un esempio concreto di partecipazione civica per la preservazione del nostro territorio.

La riserva in tutto il suo splendore: Colle Magnone e l’incredibile panorama tra mare e montagna

Durante l’escursione, avrai l’opportunità di visitare Colle Magnone, un punto panoramico che unisce il mare all’imponente massiccio del Gran Sasso. Questa vista unica è un perfetto esempio della bellezza della riserva del Borsacchio. Avrai la possibilità di fermarti per scattare foto e apprezzare la magnificanza della natura.

Il ritorno è previsto per le 12:30, concludendo un’esperienza memorabile di scoperta e apprezzamento della bellezza naturale e della storia culturale della riserva del Borsacchio.

L’evento è aperto a tutti e non sono previsti costi di partecipazione, al fine di permettere a un vasto pubblico di scoprire e apprezzare questo angolo di territorio che continua a resistere alle pressioni ambientali e urbanistiche. Un’opportunità da non perdere per immergersi nell’ambiente e conoscere le profonde radici storiche e culturali del nostro amato territorio.