Scopri come sfruttare l’aerotermia senza il riscaldamento a pavimento

In un mondo in cui l’efficienza energetica è al centro di ogni discussione relativa alla sostenibilità ambientale, l’aerotermia emerge come una soluzione eccellente al problema del comfort dei nostri spazi abitativi. Sebbene l’ideale sia combinare questa tecnologia con un sistema di riscaldamento a pavimento, esistono alternative per sfruttarla. In questo articolo, analizzeremo tali soluzioni, che rappresentano un’opzione interessante specialmente quando il riscaldamento a pavimento non è una scelta applicabile.

Aerotermia: una visione d’insieme

L’aerotermia è una tecnologia che sfrutta l’energia termica disponibile nell’aria esterna per sviluppare un sistema di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda estremamente efficiente e sostenibile. La sua meccanica di funzionamento si basa su una pompa di calore che, attraverso cicli termodinamici, trasferisce il calore dall’ambiente interno all’esterno dell’abitazione, oppure viceversa, a seconda delle specifiche esigenze di climatizzazione.

Anche se, tradizionalmente, l’aerotermia viene associata all’implementazione di un riscaldamento a pavimento, è possibile avvalersi di questa tecnologia anche senza questo sistema. Di seguito, esploriamo alcune delle alternative più efficaci.

Radiatori a bassa temperatura: il comfort sostenibile

I radiatori a bassa temperatura sono particolarmente consigliati come alternativa. Questi dispositivi, progettati per funzionare con l’ agua temperata prodotta dalla pompa di calore, mantengono un’elevata efficienza energetica.

Sono sistemi di climatizzazione che funzionano con acqua a temperatures moderate, tra i 35 e i 40 gradi Celsius, risultando in un risparmio energetico rispetto alle soluzioni di riscaldamento tradizionali. Nonostante un costo iniziale più elevato, i radiatori di bassa temperatura consentono a lungo termine un considerevole risparmio, fungono da riscaldamento in inverno e da raffreddamento in estate e rispondono più rapidamente all’accensione o allo spegnimento.

Fan coil o unità di ventilazione

Altra avaibilità per implementare l’aerotermia senza un sistema di riscaldamento a pavimento è l’utilizzo delle cosiddette unità di ventilazione, o fan coil. Questi dispositivi utilizzano l’acqua per riscaldare o raffreddare l’aria, e sono particolarmente efficaci in regioni caratterizzate da sbalzi climatici netti.

Un fan coil è composto da un ventilatore e da uno scambiatore di calore che, con l’ausilio dell’acqua, modifica la temperatura dell’aria. Agisce direttamente sull’aria, permettendo una regolazione immediata della climatizzazione degli spazi in base alle esigenze di ogni ambiente.

Pannelli radianti: un riscaldamento invisibile

Una terza opzione per sfruttare l’aerotermia senza un riscaldamento a pavimento sono i pannelli radianti, installati su pareti o soffitti. Questi sistemi, quasi invisibili, emettono un calore uniforme e costante, risultando così più discreti rispetto ai classici radiatori.

Il riscaldamento a pannelli radianti funziona mediante la radiazione infrarossa. Questa tecnologia riscalda gli oggetti a contatto con il pannello molto rapidamente, garantendo una migliore diffusione del calore rispetto ai sistemi tradizionali e, quindi, una senzazione di comfort immediata.

Pompe di calore: un’alternativa versatile

L’ultimo metodo per utilizzare l’aerotermia senza riscaldamento a pavimento è l’uso di pompe di calore. Esistono due tipi principali: il monoblocco, che concentra tutti i componenti in un’unica unità esterna, e il biblocco, che divide l’apparecchiatura in un’unità interna e un’unità esterna.

Oltre a fornire un sistema di riscaldamento in inverno, le pompe di calore offrono anche la possibilità di raffreddamento in estate e la produzione di acqua calda tutto l’anno.

scegliere l’aerotermia

Sebbene ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi specifici, quello che tutti hanno in comune è l’efficienza energetica e il rispetto per l’ambiente. Se l’obiettivo è scegliere un sistema ad aerotermia senza dover installare il riscaldamento a pavimento, le alternative che abbiamo discusso possono essere valide opzioni. Si tratta di scelte che permettono un’installazione semplice e veloce, senza la necessità di grandi interventi di ristrutturazione, e garantendo un risparmio sul lungo termine.