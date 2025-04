scoprire civitanova alta attraverso frammenti di arte, memoria e cultura

In un contesto suggestivo come quello di Civitanova Alta, le antiche pietre di un borgo carico di storia si preparano a raccontare nuove storie attraverso l’obiettivo sensibile della fotografia. Dal 28 aprile al 18 maggio, questo borgo medievale delle Marche sarà il palcoscenico di “Frammenti“, una mostra fotografica itinerante organizzata dal progetto Animae in collaborazione con la Società Operaia “G. Garibaldi”. Questo evento, che va oltre la semplice esposizione, trasforma il borgo in un viaggio immersivo tra passato e presente.

un viaggio nel tempo tra le strade di civitanova alta

Civitanova Alta accoglie i visitatori in un percorso artistico unico, dove location storiche ci raccontano le vicende di un passato che dialoga con il presente. Le antiche mura di spazi come l’ex Pescheria, Porta Marina e l’ex Tipografia Ciarrocchi fungono da cornici storiche per le opere esposte, creando un dialogo poetico tra spazi e immagini. L’inaugurazione, prevista per domenica 28 aprile alle ore 18.00, apre ufficialmente le porte a un intreccio di ricordi immortalati nei “frammenti” di memoria in mostra.

Le fotografie esposte derivano dalla creatività di artisti del calibro di Mario Dondero, Francesca Pioli e Ricky Antolini. Queste opere non sono semplici immagini, ma finestre su storie personali e collettive che caratterizzano il tessuto storico e culturale di Civitanova Alta. Gli spettatori sono incoraggiati a esplorare il borgo, lasciandosi trasportare dalle narrazioni visive che svelano tasselli di una memoria condivisa.

il primo maggio tra cultura, benessere e solidarietà

La giornata del 1° maggio rappresenta il punto culminante dell’evento “Frammenti“, grazie a una serie di appuntamenti che celebrano la Festa dei Lavoratori con spirito di condivisione e cultura. Il Tirassegno di Civitanova Alta farà da teatro a un evento ricco di attività che uniscono intrattenimento e impegno sociale. La Croce Verde di Civitanova Marche sarà presente con dimostrazioni di manovre salvavita, offrendo un prezioso contributo alla formazione del pubblico su gesti essenziali in situazione d’emergenza.

Oltre alla sensibilizzazione su temi cruciali, la giornata include iniziative dedicate al benessere fisico e alla socializzazione. Grazie al supporto di Walk Active, gli appassionati potranno partecipare a una camminata metabolica, un’attività fisica che punta a migliorare salute e fitness. In aggiunta, il centro cinofilo “Qua la Zampa” coinvolgerà i partecipanti in attività ludiche insieme ai loro amici a quattro zampe, una proposta che arricchisce ulteriormente il calendario della giornata.

una festa di suoni e sapori

Il 1° maggio a Civitanova Alta si concluderà in una grande festa musicale che coinvolgerà i partecipanti con esibizioni dal vivo. Le band “Lucio e Lucio” e “I Rinomatti” saliranno sul palco per far vibrare l’aria del borgo con le loro note coinvolgenti, offrendo un viaggio musicale tra brani celebri e nuovi ritmi.

Nel corso della giornata, i profumi delle specialità gastronomiche inonderanno le strade. Le frittelle tradizionali della Società Operaia saranno un must, insieme a tante altre proposte culinarie che riscalderanno l’atmosfera della festa. Questo mix di musica e sapori non solo arricchisce l’esperienza, ma rafforza il senso di comunità e condivisione che caratterizza l’intero evento.

“Frammenti” offre a residenti e visitatori l’opportunità di riscoprire Civitanova Alta attraverso una nuova prospettiva artistica e culturale. Attraverso l’arte e la memoria, l’evento invita tutti a immergersi nella bellezza e nella storia del borgo, che continua a vivere e vibrare di creatività e partecipazione.