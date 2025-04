Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 scuote Spoleto: scuole ed edifici pubblici chiusi a titolo precauzionale

Nel cuore della notte, un evento sismico ha risvegliato la tranquillità della zona spoletina. Il terremoto, di magnitudo 3.6, ha creato allarme, ma allo stato attuale non si registrano danni significativi né feriti.

Dettagli dell’evento sismico

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2025, alle 23.30, la terra sotto Spoleto e Campello sul Clitunno ha tremato. Gli abitanti hanno sentito distintamente la scossa, tanto da avvertire chiaramente il terremoto, specie nei centri abitati più vicini all’epicentro. Le autorità locali non hanno ricevuto richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco per danni strutturali o lesioni personali. Grazie all’istinto di autoconservazione, la comunità è rimasta calma ma vigile, pronta a rispondere alla situazione.

Indagini post-sisma e monitoraggio continuativo

Dopo la scossa, le autorità hanno monitorato attentamente l’area interessata dal sisma. Gli strumenti di misura hanno confermato che la magnitudo del terremoto è stata di 3.6 sulla scala Richter. Nonostante l’evento sia considerato moderato, non è da sottovalutare, soprattutto considerando che Spoleto e la sua zona limitrofa sono soggette ad attività sismica.

Sicurezza pubblica: misure precauzionali attuate

Nel solco della prudenza e per garantire la sicurezza pubblica, è stata disposta la chiusura delle scuole e degli edifici pubblici, tra cui musei, teatri e centri socio-riabilitativi. Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha ordinato la chiusura per il 24 aprile, con la possibilità di estenderla fino a quando non saranno effettuati controlli accurati da parte dei tecnici specializzati. L’obiettivo è prevenire rischi potenziali o danni indiretti non immediatamente visibili.

La risposta della protezione civile

In risposta a questa emergenza, è stato istituito un presidio della protezione civile nel quartiere Santo Chiodo. I cittadini vi possono recarsi per ricevere aggiornamenti e informazioni sulle misure in corso, nonché per presentare segnalazioni. Questo centro di coordinamento si occupa di monitorare la situazione, aggiornare le autorità competenti e coordinare eventuali interventi di soccorso. Al momento, la risposta della comunità è stata collaborativa e la situazione pare sotto controllo.

Nonostante la prevedibile apprensione, i cittadini sono calmi e collaborano con le istituzioni, comprendendo l’importanza di aderire alle disposizioni ufficiali e di non sottovalutare la situazione. Il blocco temporaneo di varie attività pubbliche è vista come una misura di precauzione necessaria, segno dell’importanza di priorizzare la sicurezza di tutti in contesti di eventi sismici imprevedibili.