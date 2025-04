Serie B interregionale: emozioni e risultati delle squadre maceratesi nel turno infrasettimanale

In un’impetuosa settimana di competizioni, le squadre della Serie B Interregionale della provincia di Macerata hanno disputato un turno infrasettimanale che ha offerto emozioni, sorprese e conferme. Con il campionato che si avvicina alla fase cruciale, le partite recenti hanno iniziato a delineare chiaramente il quadro delle potenzialità, dei playoff e delle sfide per la salvezza.

virtus civitanova sigilla la salvezza con una prestazione da manuale

Un risultato cruciale è arrivato da Valmontone, dove la Virtus Civitanova ha ipotecato la salvezza diretta vincendo contro il Palestrina con un punteggio finale di 77-66. Questo traguardo è stato raggiunto attraverso una seconda fase di campionato di altissimo livello, che ha visto la squadra di coach Domizioli ottenere 9 vittorie nelle ultime 11 partite.

La partita è stata dominata da Momo Fofana, il cui contributo di 25 punti negli ultimi 15 minuti è stato fondamentale per piegare una tenace formazione laziale. Anche Pavicevic e Zilli hanno giocato un ruolo chiave, segnando rispettivamente 13 e 10 punti. La Virtus Civitanova non solo ha mostrato grande determinazione e concentrazione, ma ha anche dimostrato una notevole capacità di mantenere alti livelli di intensità contro qualsiasi avversario.

recanati conferma la sua forza: sesta vittoria consecutiva e secondo posto in cassaforte

Nell’atmosfera euforica del PalaCingolani-Pierini, la Svethia Recanati ha suscitato gli applausi del pubblico superando l’Amatori Pescara con un convincente 74-59. Questa vittoria segna la sesta vittoria consecutiva della squadra, rafforzando il loro secondo posto nel Play In Gold.

Gli uomini di coach Di Chiara non solo sono stati in grado di mantenere un vantaggio costante durante l’intera partita, ma sono riusciti a imporre il loro ritmo e la loro strategia. Il protagonista assoluto è stato Pozzetti, che ha messo a segno 20 punti, supportato brillantemente da Zomero con 13 punti e Urbutis con 11. Guardando all’ultima partita contro il Nuovo Basket Aquilano, Recanati ha l’occasione di confermare la sua seconda posizione in vista dei playoff.

attila junior risorge: una prova di forza schiacciante contro la stella azzurra viterbo

Porto Recanati ha vissuto una serata trasformatrice con l’Attila Junior che ha travolto la Stella Azzurra Viterbo con un punteggio impressionante di 100-67. Dopo delusioni recenti, gli uomini di coach Coen hanno reagito con una prova di forza straordinaria.

Questa vittoria non è solo un balsamo per le recenti sconfitte, ma un segnale di ambizione per i playoff. Il trio composto da Gamazo, Ciribeni e Mancini ha guidato la squadra a quella che è stata una prestazione offensiva impeccabile. Sebbene la qualificazione ai playoff non sia ancora stata conquistata matematicamente, il risultato ottenuto alimenta le speranze di un ingresso trionfale nella post-season.

halley matelica in modalità sperimentale: ko gestibile contro stella ebk roma

Per la Halley Matelica, già sicura del primo posto, la sconfitta per 91-59 contro Stella EBK Roma è stata indolore. Mentre l’assenza di giocatori chiave ha reso la partita una sfida, ha offerto l’opportunità per testare i giovani talenti della squadra.

La prestazione di Mazzolini, con tre triple, è stata la nota positiva di una serata gestita principalmente con un occhio di riguardo al riposo e alla preparazione per i futuri impegni di playoff. Coach Trullo ha dato spazio ai ragazzi delle squadre U17 e U19, garantendo loro un’esperienza preziosa in partite di alta intensità. Questi minuti potranno dimostrarsi una risorsa utile per il team, che si prepara ad affrontare la fase più cruciale della stagione con il vantaggio del fattore campo.