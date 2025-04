slitta la programmazione di quarto grado: pasqua porta cambiamenti nel palinsesto tv

Questa sera, i telespettatori affezionati a “Quarto grado”, il noto programma di cronaca nera di Rete 4, condotto dai carismatici Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, troveranno una variazione nel palinsesto. A causa delle festività pasquali, la trasmissione non andrà in onda come di consueto. Questo cambio di programmazione non deve destare preoccupazione poiché rappresenta solo una breve pausa nell’attesa di tornare con nuove puntate investigative.

perché quarto grado non va in onda stasera

Il cambio di programmazione per “Quarto grado” rappresenta una scelta mirata del canale, dettata dalle festività pasquali attualmente in corso. In sostituzione del programma di successo dedicato ai casi di cronaca nera, i telespettatori potranno immergersi in un’atmosfera evocativa con il film storico “Il re dei re”, una pellicola del 1961 ispirata dai Vangeli, che appare perfettamente in tema con il periodo pasquale. Durante la scorsa puntata, gli stessi conduttori, Nuzzi e Viero, avevano preannunciato questa breve pausa, rassicurando i fan sull’imminente ritorno il 25 aprile. Questo intervallo rappresenta quindi un momento di pausa per preparare il ritorno del loro impegno investigativo e giornalistico con un’energia rinnovata.

i casi emblematici di quarto grado

Dalla sua prima messa in onda, “Quarto grado” si è immediatamente distinto nel panorama televisivo italiano, diventando una sorta di alter ego per “Chi l’ha visto?” di Rai 3, condotto dalla veterana Federica Sciarelli. L’approccio del programma è unico grazie a una combinazione di testimonianze dirette, documenti esclusivi, perizie forensi ed indiscrezioni accuratamente verificate. Nuzzi e Viero, con il supporto di ospiti ed esperti in studio, portano alla ribalta una vasta gamma di casi di cronaca, dai più noti ai meno conosciuti, riconoscendo a ciascuno pari importanza.

Tra i numerosi casi di rilievo affrontati dal team di “Quarto grado” troviamo l’omicidio di Saman Abbas, un crimine che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e che rimane ancora avvolto da mistero. Il delitto di Erba è un altro episodio che ha visto il programma impegnarsi per far luce su aspetti oscuri e intricati. Ancor più recenti sono i casi collegati agli omicidi di Pierina Paganello e Liliana Resinovich, eventi che hanno catturato l’attenzione per la loro brutalità e per le domande senza risposta che lasciano dietro di sé.

Attraverso un’analisi dettagliata e accurata, “Quarto grado” mira non solo a svelare la verità, ma anche a mantenere viva la memoria delle vittime, mescolando professionalità e sensibilità umana. L’approccio empatico alla narrazione rende il programma un punto di riferimento per chi cerca chiarezza e approfondimenti sull’universo complesso della cronaca nera.

l’importanza del team di quarto grado

Il programma si è guadagnato una fedele base di spettatori grazie alla dedizione e al talento dei suoi conduttori, Nuzzi e Viero. La loro abilità nel raccontare storie difficili, combinata con un atteggiamento di rispetto e comprensione verso le vittime e le loro famiglie, continua ad alimentare il successo in termini di ascolti. “Quarto grado” resta un punto fermo nel palinsesto di Rete 4, riuscendo a coniugare informazione e intrattenimento in un formato che promuove la riflessione critica e il confronto.

Queste caratteristiche distintive hanno consolidato la reputazione del programma nel corso degli anni, non solo come piattaforma di cronaca, ma come una voce che punta a fornire un contributo significativo nel svelare verità complesse. Con un ritorno già programmato per il prossimo venerdì, gli spettatori possono aspettarsi di vedere ancora una volta tutta la squadra di “Quarto grado” in azione, pronta a gettare nuova luce sui casi che scandiscono la cronaca nera italiana.