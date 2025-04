solidarietà pasquale a camerino: alpini e lions club portano dolcezza agli anziani

La città di Camerino, famosa per la sua storia e la sua cultura, vive un momento speciale in occasione delle festività pasquali. Gli animi degli ospiti della casa di riposo “Casa Amica” sono stati rallegrati da gesti di generosità che hanno reso indimenticabile questo periodo. Due associazioni del territorio, l’Associazione Alpini e il Lions Club Camerino Alto Maceratese, hanno fatto visita alla struttura per portare doni che scaldano il cuore e impreziosiscono le celebrazioni.

la visita degli alpini: una tradizione di calore umano

Martedì ha segnato l’inizio delle celebrazioni pasquali per gli ospiti di “Casa Amica” con l’arrivo della riconosciuta Associazione Alpini. Noti per la loro solidarietà e il loro impegno sociale, gli Alpini hanno omaggiato gli anziani con colombe pasquali, dolce simbolo delle festività. La consegna dei doni ha visto la presenza dell’assessore ai Servizi Sociali di Camerino, Antonella Nalli, e del presidente della Fondazione “Casa Amica“, Angelo Montaruli, consolidando un legame di collaborazione che va oltre le semplici formalità.

Gli Alpini, attraverso questi gesti, rinnovano ogni anno l’impegno verso le categorie più fragili della comunità, infondendo un senso di appartenenza e vicinanza. La loro visita non è solo un atto di dono materiale, ma diventa un momento di interazione umana, di ascolto e di condivisione. Questi momenti aiutano a cementare un senso di famiglia all’interno della struttura, accendendo una luce di speranza e serenità negli occhi di chi vi risiede.

il lions club e la magia delle uova di pasqua

Giovedì è stato il turno del Lions Club Camerino Alto Maceratese, un’altra colonna portante del sostegno comunitario locale. Con grande entusiasmo e coinvolgimento, i membri del club hanno portato le uova di Pasqua agli ospiti di “Casa Amica“, doni che sono simbolici ma anche portatori di gioia e dolcezza tangibile. Questi momenti di attenzione trasformano la routine quotidiana in un’esperienza carica di emozioni positive.

La partecipazione e la collaborazione continua tra il Lions Club e la casa di riposo rappresentano una risorsa inestimabile per la comunità. Il club, attraverso iniziative costanti, si pone al fianco di coloro che più ne hanno bisogno, dimostrando l’importanza di un sostegno concreto e sentito. Le iniziative di questo tipo non solo migliorano il benessere degli anziani, ma arricchiscono il tessuto sociale della città, trasformando le festività in un’occasione di riflessione e crescita comune.

testimonianze di gratitudine e speranza per il futuro

Il presidente di Casa Amica, Angelo Montaruli, esprime riconoscenza verso entrambe le organizzazioni: “A nome mio e di tutto il Consiglio di amministrazione, ringrazio l’Associazione Alpini e il Lions Club per la sensibilità dimostrata. Questi doni non sono solo oggetti, ma portano con sé calore e vicinanza che rendono più dolci le feste per i nostri ospiti”. È un messaggio chiaro e potente, che ribadisce quanto le parole e i gesti possano fare la differenza.

Anche Antonella Nalli, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, sottolinea l’importanza di queste iniziative: “Grazie al presidente Montaruli e all’Associazione Alpini per l’invito. Insieme abbiamo augurato una Santa Pasqua agli ospiti della nostra casa di riposo. Gli Alpini, con la loro continua attenzione, rappresentano un aiuto indispensabile alle categorie più deboli”. Questo scambio di ringraziamenti e auguri amplifica l’eco di una comunità che si stringe attorno ai suoi membri, rispondendo con affetto e solidarietà.

Camerino si conferma, ancora una volta, una città dove la collaborazione e la generosità trovano terreno fertile per crescere e fiorire, portando speranza e serenità a chi ne ha più bisogno, soprattutto durante periodi dell’anno così significativi come la Pasqua.