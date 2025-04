sorrento 2025: sport, economia e cultura animano la città della bella vita

Nel 2025, Sorrento si veste di una nuova luce brillando sulla scena regionale e nazionale come centro pulsante di sport, economia e cultura. Numerosi eventi di rilievo, tra cui la Tre Golfi Sailing Week, il Forum Ambrosetti e la mostra di Joan Mirò, stanno per trasformare questa città in un teatro a cielo aperto dove le competenze si fondono con la bellezza del territorio.

la Tre Golfi Sailing Week: sport e ambiente sulle onde del mare

DAL 7 al 22 maggio, le acque cristalline del Golfo di Sorrento si tingono di emozione e competizione grazie alla Tre Golfi Sailing Week, un rendez-vous condiviso tra gli appassionati di vela di tutto il mondo. L’evento, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, ha la capacità di attrarre marchi famosi come Rolex, Loro Piana e North Sails, elevando Sorrento a capitale italiana della vela per più di due settimane.

Per il sindaco Massimo Coppola, questa competizione è molto più di uno sport: è un’opportunità per far risplendere l’eccellenza culinaria della zona e l’ospitalità dei suoi abitanti. Integrato all’evento, un convegno mirato a esplorare la relazione tra gli eventi sportivi e la sostenibilità ambientale è promosso dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR. Questa collaborazione mette l’accento sulla vela come forma di valorizzazione di coste e territori da un punto di vista ecologico.

Sorrento, palcoscenico per uno scenario economico globale

Un altro momento clou di Maggio è rappresentato dal Forum Ambrosetti, che avrà luogo dal 15 al 17. Appuntamento di prim’ordine per affrontare temi economici e sociali fondamentali per il futuro italiano, aprirà con un pre-summit dedicato ai giovani, “Sorrento incontra il futuro: il Mediterraneo per i giovani”. Questa sessione offre uno spazio di confronto per studenti e giovani professionisti, promuovendo il dialogo su questioni future con esperti di settore e rappresentanti da tutta Italia e oltre.

Il Forum vedrà la partecipazione di primo piano di politici e leader di settore, sottolineando il ruolo globale che Sorrento sta assumendo nel quadro economico nazionale. Il sindaco Coppola ha riconosciuto anche il ruolo del forum nel sostenere il Sud come motore dello sviluppo nazionale, valorizzando l’imprenditorialità e l’eccellenza presenti nella regione.

Sorrento, tra arte e cultura: in arrivo la mostra dedicata a Mirò

La cultura non è da meno in questo mosaico di eventi. Unico nel suo genere, la mostra deputata a Joan Mirò, promossa dalla Fondazione Sorrento, aggiunge un profondo tocco artistico a quest’anno di rinnovamenti. Il Sindaco ha sottolineato come Sorrento voglia rafforzare la sua immagine non solo come punto di passaggio, ma come meta turistica autonoma, offrendo esperienze legate all’arte, la storia e la bellezza del territorio.

L’infrastruttura: un elemento chiave per rendere Sorrento più accessibile

Nonostante l’elettrizzante serie di eventi, il Sindaco non ha ignorato l’importanza delle infrastrutture per supportare e migliorare ulteriormente l’accessibilità di Sorrento. Particolare attenzione è stata prestata alla Circumvesuviana, il sistema di trasporto regionale: sono stati promessi investimenti significativi per modernizzare la linea, migliorando così la connessione di Sorrento con l’aeroporto e il porto.

Sorrento guarda al futuro tra innovazione e tradizioni

Con questa abbondanza di sport, economia, cultura e progressi nei trasporti, Sorrento si prepara a una nuova fase di sviluppo, mirando a rivendicare il suo ruolo nei panorami regionali e nazionali. Questi eventi rappresentano solo l’inizio di un percorso di riscoperta che sta portando Sorrento a diventare un hub di interesse su molteplici fronti.