Florviva 2025: un viaggio didattico nel verde a Pescara per il piacere delle famiglie

Immergersi nel verde, ammirare la varietà di fiori, piante ed erbe aromatiche e scoprire i segreti dell’agricoltura e del florovivaismo ecco cosa aspetta le famiglie e i bambini alla prossima edizione di Florviva, prevista a Pescara dal 25 al 27 aprile 2025. Un palcoscenico privilegiato per imparare, giocare e scoprire tutto quello che la vasta e vibrante scena agricola dell’Abruzzo ha da offrire.

Un oasi di scoperta all’interno di Florviva

Nel cuore del porto turistico Marina di Pescara, vicino al ristorante Franco, si ergerà un’oasi didattica, l’area speciale riservata alle famiglie e ai bambini. Grazie al sostegno dei giovani imprenditori e delle donne di Coldiretti Abruzzo, la mostra Florviva proporrà attività e laboratori alla scoperta del florovivaismo e dell’agricoltura. Saranno allestiti cinque gazebo dove si svolgeranno contemporaneamente tre laboratori, destinati a suscitare la curiosità dei più giovani. L’agenda varierà dalla “caccia all’ortaggio”, alle classi sulle erbe aromatiche, ai percorsi didattici dedicati alle api e all’apicoltura, fino a workshop artistici con fiori e foglie.

Educazione agricola con “Nel paese delle fattorie didattiche“

Il format, presentato per la seconda volta consecutiva, è stato chiamato “Nel paese delle fattorie didattiche“. Un progetto nato dalla volontà dei giovani imprenditori di Coldiretti Abruzzo di andare oltre la mera produzione agricola, parlando da vicino di pratica agricola. Carla Di Michele, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo, insiste sul fatto che l’intento è coinvolgere le famiglie, illustrando l’agricoltura come un’esperienza da vivere a pieno, indipendentemente dall’età. Questo approccio ha dimostrato di essere efficace sia per attirare l’attenzione su un settore vitale per l’Abruzzo, che per aumentare la consapevolezza delle questioni ambientali e di sostenibilità.

Donne protagoniste dell’agricoltura didattica

Antonella Di Tonno, responsabile regionale di Coldiretti Donne Abruzzo, ha evidenziato l’importanza delle fattorie didattiche come luoghi di crescita sociale e culturale. Queste attività non solo promettono la scoperta del territorio e delle sue produzioni, ma sottolineano l’importanza di un rapporto diretto tra cittadini e agricoltura. Al di là della pura divulgazione, il ruolo delle donne di Coldiretti si estende a considerare la multifunzionalità agricola un elemento che sostiene lo sviluppo delle comunità.

Esperienze indimenticabili con i laboratori in programma

I laboratori quotidiani, previsti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, promettono un’immersione nell’attività agricola e artistiche. Dal laboratorio “piccoli detective dell’orto”, i bambini saranno guidati tra le piante alla scoperta degli ortaggi. “Fiori e foglie tra i libri” coinvolgerà i più piccoli nell’arte e nel mondo vegetale, con la possibilità di creare composizioni artistiche usando materiali naturali. Il laboratorio “piccoli apicoltori in erba” proporrà una prima esperienza nel mondo delle api e della loro importanza per l’ambiente.

Impegno ed esperienze degli agricoltori

Il successo dei laboratori è garantito dall’esperienza e dalla competenza di un gruppo di imprenditori agricoli impegnati in questo campo. Ogni contributo mira a rendere i laboratori semplici ma informativi, con un approccio diretto e pratico. L’obiettivo finale è avvicinare i più piccoli al mondo agricolo, mostrando la dedizione e la passione necessarie per questo mestiere.