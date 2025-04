Trascuratezza ministeriale ritarda l’adeguamento salariale dei dipendenti pubblici: un’indagine parlamentare in corso

La lunga attesa per l’adeguamento salariale dei dipendenti pubblici, in particolare il personale scolastico, ha suscitato preoccupazione e frustrazione tra gli italiani. Il deputato Antonio Caso, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura alla Camera, ha avanzato un’interrogazione parlamentare sul mancato adeguamento salariale, che era stato promesso attraverso il taglio del cuneo fiscale della legge di bilancio 2025.

Denunce legate all’inefficienza ministeriale

Antonio Caso ha evidenziato l’inaccettabilità della situazione, puntando il dito contro l’inefficienza del Ministero che ha creato problemi tecnici ritardando l’aumento promesso. Secondo lui, i lavoratori che hanno diritto a un aumento salariale non dovrebbero essere penalizzati da disservizi che non fanno parte del loro operato.

Il taglio del cuneo fiscale e i benefici mancati

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un taglio del cuneo fiscale, promettendo una riduzione della tassazione a carico del lavoratore fino a 83,33 euro al mese. La sfortunata verità, però, è che a causa di ritardi nell’aggiornamento dei sistemi informatici di NoiPA, la piattaforma per la gestione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, questi benefici non sono ancora stati applicati.

Problematiche tecniche: NoiPA e Sogei nel mirino

Durante la risposta all’interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è chiamato a rendere conto dei ritardi, potenzialmente dovuti a esigenze tecniche legate all’aggiornamento dei sistemi informatici di NoiPA. Questi sono gestiti da Sogei, una società informatica controllata dal MEF. Si ipotizza che l’upgrade del sistema, richiesto per la cybersicurezza nazionale, possa aver causato dei ritardi nell’applicazione del beneficio fiscale.

Pagamenti promessi nel Maggio 2025: è solo una supposizione?

Ciò che preoccupa maggiormente è quando verranno effettuati i pagamenti. Secondo una fonte giornalistica, potrebbero arrivare nel giugno 2025, sebbene non sia stata ancora confermata nessuna data ufficiale. Tuttavia, è chiaro che una volta portata all’attenzione, sia dai sindacati che dalla recente interrogazione parlamentare, il MEF si adopererà per anticipare i pagamenti . Per avere una risposta definitiva, dovremo attendere il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che fornirà un resoconto al Parlamento, venendo a capo del problema.