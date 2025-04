Trimestre di alti e bassi per l’industria automobilistica europea nel 2025: Focus sulle auto elettriche e ibride

Nel panorama automobilistico del 2025, i primi mesi dell’anno hanno presentato un interessante intreccio di dati. In Europa occidentale, le registrazioni dei nuovi veicoli hanno oscillato, mostrando un trend di crescita nel mese di marzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i risultati del primo trimestre sono stati leggermente più deboli. Analizzando questi dati che coprono l’intera Unione europea, Efta e il Regno Unito, è possibile osservare quanto l’interesse per le auto elettriche e ibride si stia rafforzando.

Aumento delle registrazioni auto a marzo 2025

Marzo 2025 porta con sé notizie positive per l’industria automobilistica europea. Secondo i dati riportati dall’Associazione dei costruttori europei , le nuove registrazioni di auto hanno raggiunto il numero di 1.422.628, segnando una crescita del 2,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Quest’incremento, tuttavia, non deve essere interpretato come un indicatore stabile di crescita, ma piuttosto come un positivo cambiamento dopo un periodo di incertezze, con un particolare slancio nei veicoli alimentati da energie rinnovabili.

Leggera flessione delle immatricolazioni nel primo trimestre 2025

Nonostante il buon inizio a marzo, il primo trimestre del 2025 ha visto una leggera diminuzione globale delle immatricolazioni rispetto al 2024. Con un totale di 3.382.057 veicoli registrati, c’è stata una lieve diminuzione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La causa principale potrebbe essere ricollegata alle variazioni economiche, ambientali e tecnologiche che stanno influenzando l’industria automobilistica.

Inizi di svolta verso la mobilità elettrica

Un elemento degno di nota all’interno dei dati del primo trimestre 2025 è il crescere costante del mercato dei veicoli elettrici e ibridi. Le auto totalmente elettriche hanno visto un incremento del 28%, portando la quota di mercato al 15,2%, un salto significativo rispetto al 12% dell’anno precedente. E’ evidente come le politiche europee di riduzione delle emissioni stiano influenzando le scelte dei consumatori, insieme al continuo sviluppo della tecnologia delle batterie.

Il declino di Stellantis nel primo trimestre 2025

Non è tutto oro ciò che luccica però, come dimostrano i dati di Stellantis. Questo colosso dell’industria automobilistica ha subito una contrazione del 5,9%, con solamente 215.190 veicoli immatricolati a marzo 2025. Pur mantenendo una quota di mercato del 15,1%, questo segna un declino rispetto al 16,5% dello stesso mese del 2024. Nel complesso, i primi tre mesi del 2025 hanno visto Stellantis immatricolare 525.283 veicoli, segnalandone un calo del 12,2% rispetto al primo trimestre 2024.

Interpretare le dinamiche e le tendenze emergenti nel mercato europeo

L’andamento del mercato automobilistico europeo nel 2025 fornisce una fotografia di una realtà in rapida evoluzione. La crescita di marzo è un segno positivo, ma non deve mascherare l’andamento complessivo del primo trimestre, il quale evidenzia una flessione. L’ascesa dei veicoli a batteria rivela come l’ambiente e le tecnologie a basso impatto stiano diventando fattori determinanti nelle scelte dei consumatori, mentre la spinta verso le auto ibride segnala un percorso di transizione verso nuove forme di mobilità.