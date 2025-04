Trump 2028: merchandising alimenta speculazioni su possibile terza candidatura

L’interesse attorno a un potenziale ritorno di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2028 continua a crescere. Elementi come la vendita di merchandising tematico sul suo negozio online sollevano dubbi e discussioni riguardo le reali possibilità di una terza candidatura dell’ex presidente degli Stati Uniti. Questo sviluppo è inserito in un contesto più ampio che include la legge e le strategie di comunicazione.

Merchandising: un messaggio implicito sulla campagna 2028

Il negozio online associato a Donald Trump ha introdotto articoli come cappellini e t-shirt marcati con l’anno 2028, indicazione chiara dell’orizzonte temporale delle prossime elezioni presidenziali americane. I prodotti, che includono un cappellino venduto a 50 dollari e indossato pubblicamente da Eric Trump, e una t-shirt da 36 dollari con la scritta “Dobbiamo riscrivere le regole”, fanno parte di una strategia di marketing che supera la semplice vendita di merchandising. Questi articoli, tutti rigorosamente prodotti negli USA, non solo mantengono alto l’interesse dell’elettorato, ma rappresentano una forma proattiva di comunicazione politica. Con queste mosse, Trump sembra stuzzicare l’interesse pubblico e mantenere solida la sua base di sostenitori, preparando il terreno per una futura mobilitazione elettorale.

Implicazioni legali di una terza candidatura

A dispetto delle tattiche di marketing, ci sono ostacoli costituzionali ben solidi che stanno tra Trump e una terza presidenza: il 22esimo emendamento della Costituzione Americana. Questo emendamento proibisce espressamente a chiunque di ricoprire l’ufficio presidenziale più di due volte. La norma, adottata nel 1951 dopo i quattro mandati di Franklin D. Roosevelt, mira a evitare eccessive concentrazioni di potere e garantire l’alternanza politica. Trump ha già servito due mandati, quindi, secondo la legge attuale, non potrebbe candidarsi nuovamente nel 2028. Nonostante ciò, Trump ha lasciato intendere in più occasioni che potrebbero esserci modi per aggirare questa restrizione, sebbene non abbia mai delineato un piano concreto o legale per farlo.

Ostacoli alla modifica della costituzione e realtà politica

Modificare un emendamento costituzionale è un processo arduo e complesso che richiede l’approvazione dei due terzi del Congresso e la ratificazione da parte di almeno 38 stati. Attualmente, questo sembra un obiettivo irraggiungibile, soprattutto considerando la situazione politica e l’attuale equilibrio parlamentare. Inoltre, vi è un ampio consenso nazionale a favore del mantenimento dell’attuale limite costituzionale, percettetto sia da molti repubblicani sia dall’opinione pubblica in generale come una salvaguardia della salute democratica del paese. Di conseguenza, la strada per un eventuale terzo mandato presidenziale per Trump appare impraticabile sotto l’attuale quadro legislativo.

Il discorso pubblico di Trump e le sfide future

Nonostante le limitazioni legali, Trump continua a flirtare con l’idea di una possibile nuova candidatura. Attraverso il merchandising e le dichiarazioni pubbliche, egli sembra voler tenere vive le speculazioni e mobilizzare il suo seguito. Tuttavia, senza un cambiamento costituzionale, tali sforzi rimangono confinati nell’ambito della retorica e della mobilizzazione mediatica piuttosto che in quello di una vera e propria campagna elettorale. Inoltre, la natura polarizzante della figura di Trump continua a influenzare significativamente il panorama politico, mantenendo acceso il dibattito ma confermando anche la complessità delle sfide che un eventuale tentativo di candidatura comporterebbe.

