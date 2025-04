Un alluvione costringe alla chiusura di un tratto di strada a San Severino Marche

In seguito a precipitazioni senza precedenti, una frana ha interrotto la circolazione lungo l’Anello di Pitino a San Severino Marche. L’accumulo di detriti e fango ha reso la strada impraticabile, spingendo le autorità locali a emettere un ordine di chiusura temporanea per garantire la sicurezza pubblica.

Azione rapida per garantire la sicurezza pubblica

Subito dopo la frana, gli addetti all’Ufficio Manutenzioni del Comune sono intervenuti con urgenza, assistiti dal personale del servizio Segnaletica e dagli agenti della polizia locale. L’obiettivo primario era quello di gestire l’emergenza e garantire l’incolumità di tutti, una missione che ha preveduto l’attuazione di un piano d’azione concordato e provato per simili eventualità.

L’area interessata dalla frana è stata messa in sicurezza con l’obiettivo principale di evitare ulteriori incidenti. In un secondo momento, si è provveduto ad eliminare in modo sicuro tutto il materiale franato, sotto la stretta supervisione degli esperti, per garantire l’efficacia dell’azione e la sicurezza dei lavoratori.

Un ulteriore compito delicato per i team operativi è stata la verifica della stabilità del versante interessato dalla frana. In presenza di situazioni di questo tipo, potrebbe infatti esserci il rischio di ulteriori frane e pertanto, è essenziale monitorare continuamente l’integrità strutturale dell’intera area.

Le indagini delle autorità locali e l’appello al rispetto delle norme

Dopo aver assicurato la messa in sicurezza dell’area, il prossimo passo dell’intervento delle autorità locali è stato quello di avviare le indagini per determinare il rispetto delle normative relative alle fasce di rispetto agricolo nelle aree limitrofe alla frana.

In particolare, la polizia locale ha inaugurato accertamenti affinché siano chiaramente delineate eventuali responsabilità e si possano prevenire ulteriori criticità. Questo esame riguarda principalmente la corretta osservazione delle norme in tema di gestione del territorio e delle pratiche agricole nell’area per garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla prudenza

In questo scenario, l’Amministrazione Comunale di San Severino Marche actting to the citizens to avoid the area where the landslide occurred, and to be aware of temporary road signs. Further updates will be provided and disseminated as soon as new information is available, confirming the community’s commitment to transparency and the continuous need to protect all citizens. The Ember is the responsibility of each individual to respect the regulations and to ensure the safety of all.