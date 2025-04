Un tuffo nel passato al parco archeologico di urbisaglia per una pasquetta tra arte e storia

Nelle incantevoli terre delle Marche, il Parco Archeologico di Urbisaglia si prepara ad accogliere un evento unico che unisce il fascino del passato con la meraviglia della creatività artistica. Il 21 aprile, spazio a “Tempera di Pasqua”: una manifestazione che promette di riportare in vita antiche tecniche pittoriche, avvolta dall’atmosfera magica della Pasqua. Un viaggio nel tempo tra rovine storiche e tavolozze di colori che coinvolgerà grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile.

l’arte della tempera nel cuore delle marche

Il Parco Archeologico di Urbisaglia rappresenta un patrimonio storico di inestimabile valore, e quest’anno, il suo fascino senza tempo sarà il palcoscenico ideale per la manifestazione “Tempera di Pasqua”. Questa iniziativa invita i visitatori a percorrere un viaggio nell’arte antica, offrendo loro la possibilità di apprendere e praticare l’arte della tempera. La tempera è una tecnica pittorica che risale a secoli fa, utilizzata da artisti illustri del passato per la sua versatilità e ricchezza cromatica. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di sperimentare personalmente questa forma d’arte, mescolando pigmenti con le uova per creare tavolozze di colori vibranti e autentiche.

Durante la giornata, è prevista una suggestiva visita guidata del parco, un’esperienza unica per immergersi nella storia e lasciarsi ispirare dalle bellezze archeologiche che caratterizzano il sito. Camminare tra le rovine millenarie, circondati dal verde rigoglioso della primavera, offrirà ai visitatori non solo un’occasione per apprendere ma anche per rilassarsi e respirare profondamente la cultura del luogo.

La manifestazione vuole essere un punto d’incontro per famiglie, amanti dell’arte e tutti i curiosi che desiderano trascorrere una Pasquetta diversa. Gli organizzatori desiderano offrire un’alternativa culturale e creativa alla tradizionale scampagnata, trasformando un giorno festivo in una celebrazione dell’arte e della storia.

un’esperienza per tutta la famiglia

“Tempera di Pasqua” è studiata per accogliere visitatori di ogni età, rendendo il Parco Archeologico di Urbisaglia un luogo di scoperta per tutti. I più piccoli avranno la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso il colore, mentre gli adulti potranno riscoprire tecniche pittoriche antiche, sperimentando la meditativa pratica della tempera su tavole di legno. Le attività sono pensate per essere inclusive e accessibili, fornendo tutti gli strumenti necessari per cimentarsi nell’arte.

La giornata sarà scandita da momenti di condivisione tra genitori e figli, tra amici e gruppi di visitatori, che potranno fermarsi e godere di un picnic all’aria aperta, circondati dal panorama mozzafiato delle colline marchigiane. Il profumo dei fiori primaverili e la bellezza del paesaggio contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più immersiva e memorabile.

Il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, ha sottolineato l’importanza del parco come simbolo di rinascita e comunità, evidenziando come l’evento rappresenti un’occasione per proiettarsi verso il futuro con uno sguardo al passato: “L’anfiteatro sarà il motore del nostro paese”, ha dichiarato. La manifestazione incarna infatti i valori di rigenerazione e speranza legati alla stagione primaverile, offrendo ai partecipanti una Pasquetta all’insegna della cultura e del legame con il territorio.

l’arte e la storia incontrano la tradizione

Nel cuore delle Marche, la Pasquetta al Parco Archeologico di Urbisaglia diventa un’esperienza di riscoperta delle tradizioni pittoriche, un invito a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana per assaporare la bellezza della cultura. Gli organizzatori di “Tempera di Pasqua” garantiscono un evento in cui l’arte diventa un veicolo di emozione e di connessione con il passato, un’opportunità per imparare e creare in uno degli scenari più evocativi della regione.

La manifestazione non sarà solo un’occasione di divertimento, ma anche un richiamo alla salvaguardia dei patrimoni artistici e culturali che arricchiscono il nostro territorio. Con un programma che intreccia la pittura e la storia, l’iniziativa mira a sensibilizzare i visitatori sull’importanza della conservazione delle tradizioni artistiche locali.

“Tempera di Pasqua” promette così di diventare un appuntamento fisso nella vita culturale delle Marche, invitando ogni anno famiglie e appassionati d’arte a tornare per vivere un’esperienza che unisce creatività e conoscenza tra gli antichi muri del parco di Urbisaglia. Un modo unico per celebrare la Pasquetta, avvolti dalla bellezza della natura e della storia.