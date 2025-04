Ventura pronta a sorprendere a Tuttofood 2025 con barrette proteiche e snack salutari

La famosa fiera Tuttofood a Milano del 2025 vedrà l’azienda Ventura al centro dell’attenzione, grazie a una serie di innovazioni che rivoluzioneranno il mondo degli snack salutari e della frutta secca. Tra i marchi Ventura, Maama e Sunsweet, il gruppo italiano promette di offrire nuove referenze appositamente concepite per coloro che desiderano beneficiare di un’alimentazione equilibrata senza rinunciare all’esaltazione del palato.

Partecipazione di Ventura a Tuttofood 2025: una scommessa sulla qualità

La presenza di Ventura a Tuttofood 2025, che si terrà a Milano dal 19 al 22 maggio, è prevista nello spazio espositivo del padiglione 6P, stand F07. Con quasi un secolo di esperienza nel settore della frutta secca, l’azienda pone grande importanza alla selezione delle materie prime e si presenta al pubblico con i suoi marchi storici Ventura, Maama e Sunsweet. Questi ultimi, sebbene rivolti a target differenti, condividono l’obiettivo di offrire prodotti esaltanti per il palato e che preservano il valore nutritivo delle materie prime.

Novità culinarie da Ventura: l’estensione della linea Proteica

Tra i prodotti da esaltare, sarà protagonista l’estensione della linea Proteica di Ventura, arricchita con due nuovi gusti di barrette: pistacchi tostati e nocciole tostate. Questi snack, realizzati con ingredienti genuini, mirano a soddisfare chi è alla ricerca di uno spuntino pratico e nutriente, utili per il mantenimento della massa muscolare. La formula delle barrette Ventura Proteica è senza glutine, latte e soia e vede un’accattivante combinazione di frutta secca, datteri e proteine vegetali derivate dai semi di zucca.

Probiotic+: la nuovissima linea di snack funzionali di Ventura

Parallelamente all’estensione della linea Proteica, Ventura si rivolge agli amanti degli snack funzionali introducendo la Probiotic+, la prima linea dedicata alla frutta secca tostata arricchita con probiotici. Tre le referenze: mandorle, nocciole e anacardi. Ogni confezione è pratica e richiudibile, e offre oltre un miliardo di Bacillus coagulans per contribuire al mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale.

Anche il brand Sunsweet, noto per le sue prugne, si presenta con una gamma di prodotti a contenuto funzionale: Sunsweet Probiotic+. Tra le proposte, le barrette Probiotic+ con fibre e probiotici per sostenere la flora intestinale, e le prugne Probiotic+, dolci e morbide, con un aroma di sambuco.

Importanza di Tuttofood per Ventura

La partecipazione a Tuttofood è un’importante opportunità per Ventura di stringere nuove collaborazioni commerciali, osservare l’andamento del mercato e confrontarsi con altri attori del settore. Offre inoltre la possibilità di dibattere su temi rilevanti come l’innovazione produttiva e la sostenibilità.

L’evento è, inoltre, un ottimo banco di prova per raccogliere feedback immediati sui nuovi prodotti e consolidare la propria posizione in un mercato sempre in evoluzione. La partecipazione attiva di Ventura a Tuttofood permette infatti all’azienda di mantenere un legame stretto con il mondo del food e confermare il valore dei suoi marchi in un paesaggio altamente competitivo.