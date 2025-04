vincenzo salemme incanta lo sferisterio con ogni promessa è debito: una commedia esilarante

L’atteso arrivo di Vincenzo Salemme sul palco dello Sferisterio di Macerata è imminente. L’8 settembre, l’attore, comico e regista, conosciuto per il suo peculiare senso dell’umorismo, debutterà con la sua commedia intitolata “Ogni promessa è debito”. Questa esibizione fa parte dell’iniziativa Sferisterio Live e mette in luce l’ingegno brillante di Salemme, che ha scritto e diretto l’opera. La produzione è curata da “Chi è di scena”, mentre il tour è organizzato da Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni.

il voto di sonno di benedetto croce: fede o follia?

La trama della commedia “Ogni promessa è debito” si concentra su un curioso dilemma morale. Benedetto Croce, proprietario di una pizzeria sulla spiaggia di Bacoli, si trova coinvolto in un incidente marittimo che lo lascia svenuto. Durante questo momento critico, Croce fa un voto religioso a sant’Anna, promettendole un’ingente somma di denaro per il salvataggio suo e dei suoi cari. Tuttavia, al risveglio, non ha memoria di quanto accaduto e si trova intrappolato in una rete di aspettative sociali e familiari.

La commedia esplora temi di fede e coscienza, chiedendosi: un voto fatto in stato di incoscienza ha lo stesso valore di una promessa consapevole? Questa domanda mette in moto una serie di eventi che coinvolgono Croce, i suoi figli e un’intera comunità, ognuno con un interesse personale verso quella promessa. Dal sindaco al parroco, passando per i familiari e ogni altro personaggio coinvolto, tutti appaiono motivati da un interesse personale nei confronti di quella promessa fatta in stato di sonno.

una promessa insolita e le sue conseguenze legali e morali

La cifra promessa da Benedetto Croce non è solo ingente ma anche sorprendentemente precisa: 5.557.382 euro e 60 centesimi. Questa precisione millesimale solleva sospetti e domande: come ha fatto a decidere una cifra così esatta anche in stato di sonno? Questo elemento donatore di comicità si intreccia con la suspense, mentre Croce si sforza di ricordare e al contempo di giustificare la sua scelta non cosciente.

Un tema centrale della pièce è il richiamo alla responsabilità etica delle promesse, che nel contesto sociale italiano assume un valore quasi sacro. La domanda se l’inconscio possa guidare decisioni valide offre spunti di riflessione tanto surreali quanto realisticamente pertinenti. La società osserva da vicino, interrogandosi su quale sia il limite tra sogno e realtà, tra promessa fatta e mantenuta, e se la moralità possa effettivamente prescindere dalla lucida coscienza.

il debutto a macerata: un evento atteso allo sferisterio

Il debutto di Vincenzo Salemme al suggestivo Sferisterio è un evento attesissimo da pubblico e critica. Non è solo un’occasione per apprezzare il lato comico e riflessivo del teatro di Salemme, ma anche un’opportunità per arricchire il panorama culturale di Macerata, con una rappresentazione che si presenta tanto divertente quanto umanamente penetrante.

I biglietti per “Ogni promessa è debito” sono già disponibili su Ticketone, e l’attesa cresce man mano che aumenta l’interesse attorno a questa opera. Gli appassionati di teatro potranno assistere a una performance che promette grandi risate e altrettante riflessioni sui dilemmi etici e morali che caratterizzano la vita di ogni giorno. Lo spettacolo sarà un mix perfetto di comicità, dramma e introspezione, raccontato con lo stile inconfondibile di Salemme, che fonde tradizione partenopea e profonda analisi personale.

Con la sua intrinseca fusione di leggerezza e significato, “Ogni promessa è debito” potrebbe rivelarsi non solo una commedia di successo, ma anche un’innovativa spinta a riflettere sul valore delle promesse e delle azioni che, nella nostra cultura, spesso assumono un significato ben più profondo del loro valore nominale.