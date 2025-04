Volterra si trasforma in hub congressuale valorizzando il suo patrimonio storico

Volterra, città toscana rinomata per il suo ricco passato e il suggestivo paesaggio, sta pianificando una trasformazione per diventare un punto di riferimento nel turismo congressuale. L’obiettivo è proporre una nuova immagine che allinea l’antico fascino della città con le esigenze moderne di accoglienza e organizzazione eventi. Questa strategia beneficerà l’economia locale, distribuendo i flussi turistici durante tutto l’anno e valorizzando il patrimonio culturale e naturale del territorio.

Unendo storia e modernità in un’offerta congressuale unica

Volterra si prepara ad ospitare una varietà di eventi congressuali, dai seminari ai simposi. La città offre una combinazione unica di infrastrutture moderne incastonate in un contesto storico e artistico di grande valore. Da palazzi d’epoca a paesaggi naturali, ogni angolo di Volterra ha potenzialità per contribuire a un’esperienza congressuale arricchente e immersiva.

L’assessora a Turismo e Cultura, Ilaria Bacci, sottolinea come il turismo congressuale possa contrastare la stagionalità del turismo tradizionale, attirando visitatori tutto l’anno e creando benefici economici costanti per il locale. La città, con la sua capacità di integrare eventi nel suo ricco tessuto storico e culturale, si posiziona come una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza che combini lavoro e cultura.

Collaborazione tra enti locali per un turismo congressuale di successo

Il percorso verso l’istituzione di un forte settore congressuale a Volterra vede la collaborazione di diversi attori locali, inclusi il consorzio turistico, l’associazione degli albergatori e la SIAF, una scuola di alta formazione. Queste istituzioni stanno lavorando insieme per definire un piano d’azione che potenzi l’attrattività congressuale della città.

L’idea è di creare una rete coesa dove competenze e risorse vengano condivise per fornire un servizio completo e di alta qualità a chi sceglie Volterra per i propri eventi. La sinergia tra servizi qualificati e l’accoglienza attenta è pensata per soddisfare le esigenze dei partecipanti e garantire il successo di ogni evento.

Espansione della rete di servizi per congressi

Nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale di Volterra inviterà le realtà economiche, le associazioni e gli operatori locali a partecipare a una manifestazione di interesse per far parte della rete dedicata ai servizi congressuali. Questa iniziativa è volta ad identificare e reclutare collaboratori entusiasti e competenti che possano contribuire all’attivazione di questo nuovo segmento turistico.

La costruzione di questa rete mira a coprire tutti gli aspetti necessari per un’ospitalità eccellente, dall’alloggio all’organizzazione logistica. L’obiettivo è rendere Volterra una sede congressuale che non solo risponde prontamente alle esigenze organizzative, ma che arricchisce anche l’esperienza dei partecipanti con il suo inestimabile contesto culturale e storico.

Con questi sforzi, Volterra si avvia a diventare una destinazione di riferimento nel panorama congressuale internazionale, offrendo un abbinamento perfetto tra lavoro e piacere, tra modernità e tradizione.