Voucher Trasporti 2022: Nuove iniziative di sostenibilità in Veneto e oltre

Il 10 febbraio 2022, è stata ufficialmente aperta la possibilità di richiedere un voucher da 200 euro per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale. Questa é una delle più recenti iniziative promosse in Italia per incoraggiare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento atmosferico.

I beneficiari del voucher di trasporto in Veneto

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Veneto, che ha stanziato oltre 6 milioni di euro per i cittadini che desiderano fare un passo verso uno stile di vita più verde. Il voucher di 200 euro è specificatamente destinato all’acquisto di abbonamenti annuali al Trasporto Pubblico Locale .

I candidati idonei a richiedere quest’opportunità sono gli adulti residenti in Veneto, proprietari di un veicolo e i familiari maggiorenni appartenenti allo stesso stato di famiglia che possiedono una patente di guida. Ogni individuo può richiedere il voucher una sola volta. Tuttavia, se una persona possiede più veicoli, può richiedere fino a un massimo di due voucher.

Modalità di utilizzo del voucher e restrizioni

Il voucher può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di abbonamenti annuali di Busitalia Veneto. Per farvi un’idea del risparmio, con il voucher, l’abbonamento annuale urbano ordinario TU1 del Comune di Padova si potrà acquistare a 218 euro invece che a 418 euro.

Tuttavia, l’importo del voucher non può essere diviso su più abbonamenti e il suo valore non può superare quello dell’abbonamento stesso. Se l’abbonamento costa meno di 200 euro, la differenza non sarà recuperabile o utilizzabile per ulteriori acquisti. Infine, il voucher non può essere cumulato con altri bonus o contributi offerti da organizzazioni statali, pubbliche o dalla stessa Regione Veneto.

Opportunità di voucher di trasporto in altre regioni

Oltre al Veneto, anche altre regioni italiane stanno promovendo iniziative simili per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Ad esempio, la regione del Piemonte offre un bonus di 100 euro per l’acquisto o il rimborso di un abbonamento annuale o plurimensile per studenti per i mezzi pubblici su gomma o ferrovaie e nelle acque interne. Questo bonus è specificamente destinato ai proprietari di veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5.

Iniziative specifiche per studenti e offerte dagli enti bilaterali

Altre regioni sono particolarmente attente a promuovere l’uso del trasporto pubblico tra gli studenti. Ad esempio, in Emilia-Romagna, l’iniziativa “Salta su! A scuola in treno e bus” offre un abbonamento gratuito per il tragitto casa-scuola. In Umbria, gli studenti dell’Università di Perugia possono beneficiare di un contributo di 60 euro per l’abbonamento al trasporto pubblico.

Inoltre, i lavoratori possono beneficiare delle iniziative promosse dagli enti bilaterali, che forniscono ai dipendenti delle aziende iscritte sconti o bonus per l’accesso a servizi specifici. L’Italia sta compiendo notevoli passi in avanti verso l’obiettivo di una mobilità più sostenibile e inclusiva.